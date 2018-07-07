كازان أرينا.. مقبرة الكبار في مونديال روسيا

احتضن ملعب كازان أرينا ست مباريات في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا منها أبرزها مباراة ألمانيا وكوريا الجنوبية، التي خسرها الألمان بهدفين نظيفين وودعوا البطولة.

أيضًا استضاف هذا الملعب مباراة الأرجنتين وفرنسا في دور الستة عشر وخسرت الأرجنتين وهرجت من البطولة، وآخرها كانت مباراة البرازيل وبلجيكا في دور الثمانية والتي خسرتها البرازيل لتلحق بالأرجنتين وألمانيا وتودع البطولة.

وبعد هذه المباريات الثلاث أطلق على هذا الملعب مقبرة الكبار، ولكن ما سعته ؟ وأين يقع ؟ وما المباريات التي يستضيفها؟

- تمّ بناء ملعب كازان أرينا على ضفاف نهر كازانكا وقد امتزج بشكل جيد مع منظر المدينة المحيط به علماً أن شكله من الفوق يُشبه زنبق الماء.

- بدأ بناء الملعب في مايو 2010 وتم افتتاحه في يوليو 2013 وتكلف بناؤه 450 مليون دولار.

- تبلغ سعته حوالي 45،000 متفرج.

- استضاف كازان أرينا حفل الإفتتاح والختام للدورة السابعة والعشرين للألعاب الجامعية الصيفية في 2013. كما استضاف بطولة العالم للرياضات المائية في 2015، حيث أُقيم داخل الملعب مسبحان مخصصان للمنافسات الرسمية.

- يتميّز كازان أرينا بواجهته الإعلامية المذهلة والتي تعدّ واحدة من أكبر الواجهات في العالم على مستوى الملاعب الرياضية، حيث تتكوّن من ثلاث ألواح من نوع بلازما HD والتي تبلغ مساحتها 4200 متر مربع.

- أُقيمت أول مباراة لكرة القدم عليه في 17 أغسطس 2014 عندما استضاف فريق روبن كازان فريق لوكوموتيف موسكو في الدوري الروسي الممتاز وسجل أليكسي ميرانشوك نجم لوكوموتيف موسكو أول هدف في كازان أرينا.

- يضم كازان أرينا في مرافقه مراكز ترفيه للأطفال وفرقاً للصغار في الهوكي وكرة قدم فضلاً عن مدرسة لغات لجميع الأعمار وصالات رياضية ومقاهي ومطاعم.