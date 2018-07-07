رئيس قطاع الآثار السابق يكشف سبب سفر نواب البرلمان للمعارض الأثرية الخارجية



وأضاف "خليفة" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، السبت، أن اختيار القطع تتم بناء على رأي لجان متخصصة من العلماء واللجنة الدائمة للآثار المصرية، ثم تتم الموافقة على القطعن ثم يصدر قرار من الرئاسة لكي تسافر القطع الأثرية.



وتابع رئيس قطاع الأثار السابق، أن سفر أعضاء مجلس الشعب مع المعارض الأثرية يكون بسبب ضرورة وجود تمثيل سياسي في المعرض، موضحا أنه لا يوجد معرض واحد تم سرقة القطع الأثرية التي عرضت فيه.

قال الدكتور يوسف خليفة، رئيس قطاع الأثار السابق، إن المعارض الخارجية للأثار مهمة وضرورية جدا للترويج للآثار المصرية في الخارج.