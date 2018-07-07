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مدير الشؤون المعنوية سابقا: شراء الأسلحة كان ضروريا لحماية الاستثمارات المصرية

الأحد 08/يوليه/2018 - 06:18 ص
مدير الشؤون المعنوية سابقا: شراء الأسلحة كان ضروريا لحماية الاستثمارات المصرية
اللواء سمير فرج
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نعيم يوسف
 
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن شراء الأسلحة كان ضروريا لحماية الاستثمارات المصرية في مجال الغاز، وكان لابد من وجود قوة عسكرية تحميه.

وأضاف "فرج"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، السبت، أنه على الصعيد الليبي، فإن ليبيا تمثل تهديد مباشر للأمن القومي المصري، مشددًا على أن الدولة الجارة تعتبر تهديد للدولة المجاورة.

وتابع مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أن مصر تبذل مجهودًا كبيرًا لإعادة الاستقرار في ليبيا، مشددا على أن استقرارها يؤدي إلى استقرار في مصر، بالإضافة إلى عودة العمالة المصرية لإعادة بناء ليبيا.
المزيد عن: مصر ليبيا سمير فرج الشئون المعنوية
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