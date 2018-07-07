مودريتش: سنستمتع بمواجهة إنجلترا

صرح لوكا مودريتش نجم كرواتيا عقب الفوز على روسيا وتأهلها للدور قبل النهائي لكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنهم سيستمتعوا بمواجهة إنجلترا في ذلك الدور.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية عقب اللقاء : "مباراة درامية أخرى عشناها اليوم، لم نلعب بطريقتنا المعتادة خلال الشوط الأول ولم نسيطر على المباراة كما كنا نريد، إلا أننا عدنا في الشوط الثاني وكنا أفضل فوق الميدان وللأسف لم نتمكن من الحفاظ على التقدم لكننا في الأخير أظهرنا قوة شخصيتنا وتأهلنا لنصف النهائي. كنا نعلم أن فريقنا أفضل لكن مثل هذه المباريات لا يمكن التحكم فيها وتأهلنا بفضل ركلات الترجيح".

وعن مواجهة نصف النهائي أمام إنجلترا، اختتم مودريتش تصريحاته قائلاً :" سنستمتع بتلك المباراة، لدينا وقت كافٍ للاسترجاع وتحضير المباراة بأفضل طريقة".



