جمبوست سارة الشامي وإطلالتي كارولين عزمي وهاجر الشرنوبي تخطفان الأنظار في زفاف محمد علي رزق (صور)

تألق عدد كبير من الفنانات في حفل زفاف محمد علي رزق وسارة فهيم باحدي الفنادق الكبري بحضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد السقا.





وخطفت سارة الشامي، الانظار بجمبوست يحمل اللون الأسود، ويعتبر ظهورها الأول بعد نجاحها في مسلسل "رحيم"، كما تألقت كارولين عزمي بفستان مميز يحمل اللون الأسود.





وتألقت هاجر الشرنوبي هى الأخرى بفستان مميز يحمل اللون الأسود بالإضافة إلى ظهورها بميك آب هادئ.





وأقيم الفرح بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني سواء فنانين أومخرجين أومنتجين حيث حضر الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز والمخرج تامر حمزة والمخرج أحمد خالد والمخرج إبراهيم فخر وعدد آخر من المخرجين وإدوارد وماجد المصري وإيمان العاصي وصبري فواز وعدد آخر من النجوم.







