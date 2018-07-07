أستاذ جامعي: "وزارة الآثار بتشتغل مع نفسها وكأنها تملك الآثار"



وأضاف "كامل" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، السبت: "وزارة الآثار بتشتغل مع نفسها، وكأنها تملك الآثار".



وتابع عميد كلية الأثار جامعة الزقازيق، المسئولين يذهبون ولا يبقون، والوزير الموجود اليوم لن يكون موجود غدًا، والقيادات جميعها تتغير، ولكن كل الآراء المعارضة أو المستقلة لا تدخل لجان المجلس الأعلى للآثار.



من جانبه قال دكتور أسامة عبدالوارث، عضو المجلس الدولي للمتاحف، إنه يتم الحديث عن كسر الآثار أو تحطمها في المعارض الخارجية، لتكوين "فوبيا" من المعارض الخارجية، مؤكدا أن الكوارث يمكن أن تحدث في أي مكان.



وأشار إلى أنه في المعرض الأخير صنعت وزارة البحث العلمي بصمة إلكترونية غير عادية للأثار، وهذه أحد الضمانات.



أما الدكتور عبدالفتاح البنا، أستاذ المواقع الأثرية بكلية الأثار جامعة القاهرة، فقد أكد أن أجهزة مسح الليزر، أصبحت تستطيع تقليد البصمة التي يتحدث عنها الضيف الأخر، مشددا على أنه لا يوجد ضمانات أن تعود الآثار كما هي.

قال عبدالله كامل، عميد كلية الأثار جامعة الزقازيق، إن موضوع سرقة الأثار يحتاج إلى منظومة أمنية متكاملة، وهذا ما لا تطرحه وزارة الآثار على المجتمع.