اليوم.. المصري يواجه دمياط وديا استعدادا للكونفيدرالية الإفريقية

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الاتفاق مع الجهاز الإداري لمنتخب دمياط على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، على ستاد المصري، وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية للنسخة الخامسة عشر من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي تجمعه بمضيفه نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها في الثامن عشر من يوليو الجاري على الملعب البلدي بمدينة بركان.