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منع الهدايا أسلوب كيم كارداشيان في وقاية أطفالها من حياة الترف

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:44 ص
منع الهدايا أسلوب كيم كارداشيان في وقاية أطفالها من حياة الترف
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أحمد جمال أحمد
 

كشفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، عن الأسلوب الذي تقي به أطفالها الثلاثة من التعود على الحياة المرفهة.

وقالت كارداشيان في حوارها مع مجلة "ويست بلاش"، إنها دائمًا ما تحرمهم من الهدايا وتقنعهم بأن ليس كل ما يرغبون به سيحصلون عليه بسهولة حتى يعتادوا على الحرمان الذي عاشت به في طفولتها.

ومن المعروف عن كيم، مدى التبذير الذي تنتهجه في شراء الملابس والمجوهرات وهو ما عرضها للسخرية من مصداقية ما تقول.


منع الهدايا أسلوب كيم كارداشيان في وقاية أطفالها من حياة الترف
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