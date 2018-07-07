شعر أصفر ولحية.. لوك عمرو دياب الجديد يحدث ضجة (صور)





أحيا المطرب عمرو دياب حفل زفاف في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، ليتم الكشف عن اللوك الجديد الذي اتبعه هذه الأيام استعدادًا لطرح ألبومه الجديد.





عمرو دياب أطل بلوك جديد حيث صبغ خصلات شعره باللون الأشقر، وترك لحية بسيطة، وعلى إثره تم تداول صوره الأخيرة بشكل كثيف على مواقع التواصل، ليؤكد محبيه إنه يعتمد هذا اللوك استعدادًا لتصوير بوستر ألبومه الجديد والمنتظر إصداره قريبًا.





ومن المعروف عن عمرو دياب إنه يحب مع كل ألبوم يطرحه، أن يطل على الجمهور بلوك جديد ومختلف، فهو أيقونة للشباب ومصدر للموضة في الوطن العربي.















