تجميع حوالي 6 ملايين قنطار من الحبوب مع تقدم موسم الحصاد الى يوم 5 جويلية 2018

بلغت كميّات الحبوب المجمّعة، إلى غاية 5 جويلية 2018، حوالي 5 ملايين و806 آلاف قنطار إثر حصاد 507 آلاف هكتار اي ما يناهز 70 بالمائة من المساحات المتوقع حصادها.





وتأتي هذه النتائج ضمن توقّعات تحصيل صابة من الحبوب للموسم 2017 / 2018 في حدود 3ر14 مليون قنطار (4ر1 مليون طن) مقابل 1ر16 مليون قنطار في الموسم المنقضي، وفق تقديرات أولية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.





وتواجه عمليات الحصاد، ككل موسم، مخاطر الحرائق واتلاف المحاصيل. وكشفت الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، في هذا السياق، أنّ المساحات المتلفة بسبب الحرائق بلغت حوالي 305 هك أهمها بولاية جندوبة (77 هك) وسليانة (50 هك) وباجة (40 هك) وبنزرت (30 هك). وأشارت إلى أنّ أسباب هذه الحرائق مختلفة، إذ يعود أغلبها لعوامل مجهولة فيما تتسبب آلات الحصاد في اندلاع في بعضها.





وأفادت معطيات من الإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، بشأن تقدّم الموسم، أنّ المساحات المحصودة الى يوم 5 جويلية 2018، توزّعت الى 232 ألف هكتار من القمح الصلب (تقدم ب 58 بالمائة) و222 ألف هكتار من الشعير و46 ألف هكتار من القمح اللين (73 بالمائة) و7 آلاف هكتار من التريتيكال.





واستأثر الشمال بالنصيب الأكبر من المساحات المحصودة (إلى 5 جويلية 2018) حسب المناطق، وفق ذات المصدر، حيث تم حصد 403 آلاف هك من جملة 603 آلاف هك متوقع حصادها. ولم تتجاوز المساحات المحصودة بالوسط والجنوب 104 آلاف هك من جملة 728 ألف هك متوقع حصادها.





يذكر ان توقعات وزارة الفلاحة تشير الى امكانية تجميع، نهاية الموسم، حوالي 233ر9 مليون قنطار من القمح صلب و193ر1 مليون قنطار قمح لين و627ر3 مليون قنطار شعير و308 آلاف قنطار تريتيكال.