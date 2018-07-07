تظاهرات ثقافية متنوعة خلال شهري جويلية وأوت ضمن برنامج الانشطة الصيفية بقبلي

باشرت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي تنفيذ برنامج الانشطة الصيفية الذي سيشمل عددا من مناطق الجهة على امتداد شهري جويلية واوت حيث تم الشروع في انجاز تربص تكويني مغلق بمختلف نوادي الاختصاص بدور الثقافة موجه الى كافة الفئات العمرية من اطفال وشباب وكهول في عديد الاختصاصات كالمسرح والموسيقى والبراعات اليدوية والفنون التشكيلية، وفق ما ذكره، اليوم السبت، رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية محمد انور حامد.





وأضاف حماد، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار سعي القائمين على هذه المؤسسات الثقافية لتوفير مادة فنية تتواصل على امتداد شهر وتكون قادرة على استقطاب مزيد من الرواد في ظل النقص الكبير في الفضاءات الترفيهية بشتى ربوع الولاية.





وأوضح أن برنامج الانشطة الصيفية يشمل أيضا تنظيم الايام الثقافية بمنطقة البرغوثية من معتمدية قبلي الجنوبية وذلك يومي 7 و8 جويلية الجاري وتحتوي هذه التظاهرة على معرض للابداعات الشبابية علاوة على تقديم عرض مسرحي بعنوان " صابرة" لفرقة بلدية دوز للتمثيل وعرض شبابي متنوع يساعد في التعريف بالمواهب الشابة بهذه المنطقة، لتتواصل التظاهرات مع المهرجان الصيفي بمنطقة الجديدة من معتمدية قبلي الشمالية الذي سينتظم ايام 13 و 14 و 15 جويلية ويكون افتتاحه بسهرة تنشيطية محلية ثم في اليوم الثاني تقديم عرض فني تحييه المطربة اسماء سليم ويختتم في يومه الاخير بعرض مسرحي للاطفال بعنوان " الدنيا والبخيل"."





كما تشمل التظاهرت الصيفية مهرجان الحرية والكرامة بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية من 27 الى 29 جويلية، والذي سيقدم برنامجا لرواده يجمع بين العروض المسرحية للاطفال وسهرات الشعر الشعبي، علاوة على العروض الفنية التراثية التي يؤمنها كل من الفنانة ناجحة جمال وفرقة فزان للتراث الليبي.





وسيكون رواد كل من المهرجان الصيفي بزعفران من ذات المعتمدية و مهرجان الضحك بدوز على موعد مع دورتين جديدتين لهاتين التظاهرتين الاول من 1 الى 4 اوت المقبل، والثاني من 9 الى 12 من ذات الشهر، علما وان برمجة هذين المهرجانين لا تزالا غير محددة بصفة نهائية رغم تاكيد تاريخ التنظيم.





وتعود قرية البليدات من معتمدية قبلي الجنوبية بدورها لتنظيم مهرجانها الصيفي وذلك من 24 الى 27 اوت المقبل، ويشمل برنامجه سهرة للشعر الشعبي وعرضا مسرحيا بعنوان " عزيزة وعزوز" لمجموعة توزيروس بتوزر، الى جانب سهرة فنية تحييها اسماء سليم واخرى مخصصة للتعريف بمواهب الجهة في شتى مجالات الابداع.

هذا ويشتمل البرنامج الصيفي للتظاهرات ايضا على عدد من المهرجانات الاخرى التي لا تزال في طور تحديد موعد تنظيمها على غرار المهرجان الصيفي بسوق الاحد، والمهرجان الصيفي بالفوار، والمهرجان الصيفي برجيم معتوق، علما وان انشطة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ستتواصل مباشرة بعد هذه التظاهرات الصيفية مع جملة من المحطات الثقافية الاخرى التي تمتد الى موفى السنة على غرار مهرجان الالعاب الشعبية ببشني في شهر سبتمبر، ومهرجان الاغنية البدوية في ذات الشهر، اضافة الى المهرجان الدولي للمسرح بجمنة والمهرجان الدولي للشعر الشعبي بدوز، والمهرجان الدولي للتمور بقبلي/ فضلا عن المهرجان الدولي للصحراء بدوز في شهر ديسمبر ودورة تونس لسباقات المهاري.