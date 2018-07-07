الجريبي يؤكد توفق تونس في تحقيق معادلة إحترام الحقوق والحريات والحرص على تطبيق القانون وحفظ النظام

أكد وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، أن حرص وزارته والإدارة العامة للسجون والإصلاح، على توفير كامل الظروف الملائمة لمساعدة تلميذين مقيمين بالسجن، على المراجعة والنجاح في إمتحان الباكالوريا في دورة المراقبة، نابع من القناعة الراسخة بأن المواطن الذي يقضي عقوبة سجنية يبقى مواطنا يتمتع بكامل الحقوق ومقومات الكرامة.





وأعرب الوزير، لدى تحول الى السجن المدني بالمسعدين من ولاية سوسة، لتكريم تلميذين يزاولان تعليمهما في شعبة الآداب، ونجحا في إمتحان الباكالوريا في دورة المراقبة، (أحدهما موقوف بالسجن في إنتظار محاكمته والثاني يقضي عقوبة سالبة للحرية بالسجن المدني بالقصرين)، عن إرتياحه لتوفق تونس في تحقيق المعادلة المتمثلة في إحترام الحقوق والحريات والإلتزام بالمواثيق الدولية في هذا المجال، والحرص على تطبيق القانون وحفظ النظام.





كما عبر عن تقديره لجهود الإطارات التربوية والقضائية التي ساعدت التلميذين على النجاح في الباكالوريا، وخاصة منهم الأساتذة الذين تطوعوا بتقديم دروس خصوصية للتلميذين المسجونين، وقاضي تنفيذ العقوبات الذي قام بتأهيل التلميذين بما ساعدهما على تحقيق النجاح، مثنيا على ما تحلي به هذين التلميذين من مثابرة وحرص على النجاح في مسيرتهما الدراسية بعد أن زلت بهما القدم وإيداعهما السجن.



