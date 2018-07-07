صندوق النقد الدولي يصادق على قسط رابع بـقيمة 249،1 مليون دولار لفائدة تونس ضمن اتفاق التسهيل الممدد

صادق، مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الجمعة، على صرف قسط رابع بقيمة 249،1 مليون دولار (ما يعادل 650،760 مليون دينار) لفائدة تونس، من قرض بقيمة 9ر2 مليار دولار امريكي.





ويصل إجمالي الأقساط الثلاثة التي انتفعت بها تونس، بعد، في اطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد على 4 سنوات والمبرم في ماي 2016، الى ما قدره 1،14 مليار دولار.





وأبرز الصندوق في بلاغ له أن "برنامج الحكومة الإصلاحي يهدف إلى تعزيز تعافي الاقتصاد عبر التقليص من الاختلالات الاقتصادية الكليّة، وضمان الحماية الاجتماعيّة الملائمة وتشجيع القطاع الخاص على احداث مواطن الشغل ".





وأوضح ان الإصلاحات "الدافعة للنمو والمراعية للبعد الاجتماعي ستساعد على التقليص من عجز الميزانية والعجز الجاري ومعالجة تراكم الديون وزيادة الإعتمادات الموجهة للاستثمار والجانب الاجتماعي فضلا عن تركيز سياسة نقدية تعمل على كبح التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي من العملة الصعبة".





وتهم الإصلاحات في تونس، التي يدعمها اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال ومؤسسات المالية العمومية والقطاع المالي.



