عادل إمام يرفض إلتقاط صورة مع قصي خولي ويحرجه





كشف المخرج عمرو عرفة، عن حادثة طريفة حدثت مع الممثل المصري ​عادل إمام​ والممثل السوري ​قصي خولي، حيث نشر عرفة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بكل منهما إضافة إلى الممثلة المصرية يسرا والممثلة التونسية هند صبري والمتحدث الإعلامي لمجموعة قنوات MBC مازن حايك.





وعلّق على الصورة بالقول:"لما بنكبر الطفل اللي جوانا بيفضل عايش وبيخرج وقت اللزوم والزعيم بعد ما رفض طلب صديقي قُصي خولي انه يتصور معانا ولقانا متجمعين راح حاشر دماغه وقال فيها لأخفيها زي الأطفال بالضبط".‎







