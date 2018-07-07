مدرب كرواتيا: لم أتمالك نفسي من البكاء أمام روسيا.. ونسعى لعبور إنجلترا

أعرب زلاتكو داليتش المدير الفني لكرواتيا، عن سعادته بعد الفوز على روسيا والتأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم، والمقامة حاليا بروسيا وأكد أنهم يركزون على مباراة إنجلترا.

وقال داليتش في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أهنئ جميع لاعبي منتخبي كما أهنئ أيضاً لاعبي روسيا على ما قدموه خلال المباراة من تضحيات ما جعلنا نشاهد مباراة جميلة. كنا محظوظين في المباراة وبعد ركلة راكيتيتش الترجيحية أحسست بارتياح كبير. نحن سعداء جداً لأننا أدخلنا الفرحة والسرور لكل شعب كرواتيا".

واختتم داليتش تصريحاته قائلاً: "لا أبكي كثيراً لكن في هذه المباراة لم أتمالك نفسي، هو نجاح كبير بالنسبة إلينا والآن سنركز على مباراة إنجلترا، لا نريد التوقف عند هذا الحد وسنحاول أن نلعب مباراة كبيرة وتقديم كل ما لدينا، فهي معركة أخرى سنخوضها وأثق كثيراً في فريقي".