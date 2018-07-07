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بيونسيه تتألق بحفلها الغنائي بميلانو بحضور 50 ألف مشاهد (صور)

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:42 ص
بيونسيه تتألق بحفلها الغنائي بميلانو بحضور 50 ألف مشاهد (صور)
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أحمد جمال أحمد
 

أحيت النجمة العالمية بيونسيه حفلًا غنائيًا كبيرًا بمدينة ميلان الإيطالية بحضور 50 الف متفرج باستاد سان سيرو الشهير.

وكانت الحفل ضمن حفلات بيونسيه بجولتها الفنية الغنائية باوروبا لعام 2018 والتي اطلق عليها اسم  On The Run II ويشاركها بها زوجها نجم الراب جاي زي.

وقدمت بيونسيه مجموعة من ابرز اغانيها الناجحة مثل Apercieron shit و formation و 7_11. 


بيونسيه تتألق بحفلها الغنائي بميلانو بحضور 50 ألف مشاهد (صور)
بيونسيه تتألق بحفلها الغنائي بميلانو بحضور 50 ألف مشاهد (صور)
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