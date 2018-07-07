البطل الأولمبي محمد القمودي يعود الى اجواء الانشطة الاولمبية بعد تعرضه لوعكة صحية

عاد البطل الاولمبي محمد القمودي الى اجواء الانشطة و الفعاليات الاولمبية الوطنية بعد ان تعرض لوعكة صحية الزمته الفراش. وشارك السبت الاسرة الاولمبية الاحتفال باليوم الوطني الاولمبي بمنتزه النحلي التي حضرها بالخصوص ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة ومحرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية وعدد من الشخصيات الرياضية والاولمبية .





وكان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تحول امس لعيادة البطل الاولمبي محمد القمودي والاطمئنان على صحته أثر مغادرته المستشفى وتعافيه من الوعكة الصحية.





وقد أبلغ بوصيان القمودي تعاطف العائلة الرياضية والاولمبية معه ومشاعر المحبة والتقدير نحوه لمسيرته الاستثنائية وتفانيه اللا مشروط في خدمة تونس.



