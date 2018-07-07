راشد الغنوشي يؤكد خلال لقائه رئيس الجمهورية ضرورة استئناف الحوار لحل جميع المشاكل

أفاد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، أن اللقاء الذي جمع السبت، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تطرق بالأساس إلى الوضع السياسي العام في البلاد والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.





وأوضح الخميري وفق بلاغ ورد مساء السبت على الصفحة الرسمية لحركة النهضة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الغنوشي أكد خلال اللقاء على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وضرورة الشروع في تنفيذها، والتأكيد على أهمية خيار التوافق الوطني والتمسك بهذا الخيار، مع ضرورة استئناف الحوار لحل جميع المشاكل.





واعتبر الخميري حسب ذات البلاغ، أن الاجتماع كان مثمرا، قائلا:" تنمنى أن يكون هذا الاجتماع مدخلا لمعالجة حقيقية وسريعة للأوضاع التي تمر بها البلاد على المستوى السياسي".



