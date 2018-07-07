هاني رمزي: كنت أتمنى أن يكون لي دور في تدريب المنتخب الأول

أوضح هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي ومساعد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه نجح في خلق تشكيلة مميزة ضمت أغلب اللاعبين الذين صاروا الآن يشكلون القوام شبه الأساسي للمنتخب الأول، منذ أن كان مدربًا للمنتخب الأوليمبي.

وقال رمزي في تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "كنت أتمنى أن يكون لي دور في المنتخب المصري الأول، بعد أن قدمنا أداءً مميزاً في الأولمبياد".

وأضاف: "وضعت بعد نجاحنا في الأولمبياد، خطة دقيقة لسير المنتخب المصري خلال الأربع سنوات المقبلة".

وأكد بقوله: "لدي الإمكانيات والأفكار التي تؤهلني لتولي أي منصب في المنتخب الوطني الأول".