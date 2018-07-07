عاجل.. "بي إن سبورت" تفجر مفاجأة مدوية قبل انطلاق نصف نهائي المونديال

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية، عن إذاعة المباريات المتبقية في بطولة كأس العالم 2018على قناتها المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات "beIN SPORTS" .

كما أكدت شبكة "بي إن سبورت" أن المباريات المقبلة في دور نصف النهائي من كأس العالم سوف يتم بثها على قناتها المفتوحة عبر التردد 12476 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 2/3.

جدير بالذكر أن مواعيد مباريات كأس العالم المتبقية ستكون كالتالي:

نصف نهائي كأس العالم:

- فرنسا × بلجيكا: يوم الثلاثاء والموافق 10 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

- انجلترا × السويد: يوم الأربعاء والموافق 11 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية:

- يوم الأحد والموافق 15 يوليو 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد المركز الثالث:

- يوم السبت 14 يوليو 2018 في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة.