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عاجل.. "بي إن سبورت" تفجر مفاجأة مدوية قبل انطلاق نصف نهائي المونديال

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:12 ص
عاجل.. بي إن سبورت تفجر مفاجأة مدوية قبل انطلاق نصف نهائي المونديال
بي إن سبورت
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منى العوضي
 

 

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الرياضية، عن إذاعة المباريات المتبقية في بطولة كأس العالم 2018على قناتها المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات "beIN SPORTS" .

 

كما أكدت شبكة "بي إن سبورت" أن المباريات المقبلة في دور نصف النهائي من كأس العالم سوف يتم بثها على قناتها المفتوحة عبر التردد 12476 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 2/3.

 

جدير بالذكر أن مواعيد مباريات كأس العالم المتبقية ستكون كالتالي:

 

نصف نهائي كأس العالم:

 

- فرنسا × بلجيكا: يوم الثلاثاء والموافق 10 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

 

- انجلترا × السويد: يوم الأربعاء والموافق 11 يوليو 2018 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

 

المباراة النهائية:

- يوم الأحد والموافق 15 يوليو 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

 

مباراة تحديد المركز الثالث:

- يوم السبت 14 يوليو 2018 في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

 

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