شاهد.. ماذا فعلت صافيناز قبل هزيمة منتخب بلادها أمام كرواتيا في كأس العالم (فيديو)

شاركت الراقصة الأرمينية الروسية صوفينار الشهيرة بصافيناز عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستجرام" فيديو لها من روسيا أمام ملعب مباراة روسيا وكرواتيا قبل هزيمة روسيا أمام كرواتيا بركلات الترجيح.





ولاقى الفيديو إعجاب جمهور صافيناز وقاموا بمشاركتهه على نطاق واسع، فيما قام اخرون بمواستها كما عبروا عن أعجابهم بآداء المنتخب الروسي.