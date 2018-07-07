مدرب حراس مرمى بني سويف يجتمع باللاعبين قبل بداية الموسم الكروي

حرص نبيل شعبان مدرب حراس مرمى بني سويف الرياضي على عقد عدة جلسات بحراسة مرمى الفريق الكروى الأول، وذلك قبيل مشاركتهم بالمباريات الودية وقبل انطلاق دوري الدرجة الثانية.

وخلال تلك اللقاءات، أكد مدرب حراس مرمى بني سويف على أهمية الجدية والمثابرة بالتدريبات والارتقاء بالمستوى البدنى والفني، وتأكيده على تميز مستوى جميع الحراس بالفريق وجدارتهم بحراسة مرمى بنى سويف.

وشدد مدرب حراس المرمى على ضرورة تمسك حراس المرمى بالفرص المتاحة بالمباريات الودية، والاستفادة من خبرات الجهاز الفني والإداري في الوصول لأعلى مستوى فني وبدني ومهاري.