البطولة العربية.. الاتحاد يواجه الترجي في برج العرب بحضور 5000 مشجع

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن المباراة الأولى التي ستجمع بين زعيم الثغر والترجي التونسي بالبطولة العربية، ستقام يوم 9 من أغسطس القادم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال مصيلحي في تصريحاته خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" علي فضائية "صدى البلد": "جماهير الاتحاد ترغب في إقامة المباراة علي ملعب الإتحاد، وتواصلت مع ثروت سويلم بخصوص ذلك".

وأضاف: "أحب أن يكون جمهوري سعيد، ووافقت على حضور 5000 مشجع لمؤازرة زعيم الثغر، وأتمنى أن تقام المباراة على ملعب الإسكندرية بحضور 10000 مشجع".

وواصل: "سنعمل مباراة تكريمية للمتوفي محمد سلام، من أجل تقديم شئ جيد لأسرة الفقيد في المستقبل".