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البطولة العربية.. الاتحاد يواجه الترجي في برج العرب بحضور 5000 مشجع

الأحد 08/يوليه/2018 - 04:00 ص
البطولة العربية.. الاتحاد يواجه الترجي في برج العرب بحضور 5000 مشجع
الاتحاد
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عمر عبد العزيز
 

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن المباراة الأولى التي ستجمع بين زعيم الثغر والترجي التونسي بالبطولة العربية، ستقام يوم 9 من أغسطس القادم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

 

وقال مصيلحي في تصريحاته خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "مع شوبير" علي فضائية "صدى البلد": "جماهير الاتحاد ترغب في إقامة المباراة علي ملعب الإتحاد، وتواصلت مع ثروت سويلم بخصوص ذلك".

 

وأضاف: "أحب أن يكون جمهوري سعيد، ووافقت على حضور 5000 مشجع لمؤازرة زعيم الثغر، وأتمنى أن تقام المباراة على ملعب الإسكندرية بحضور 10000 مشجع".

 

وواصل: "سنعمل مباراة تكريمية للمتوفي محمد سلام، من أجل تقديم شئ جيد لأسرة الفقيد في المستقبل".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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