البطولة العربية.. الاتحاد يواجه الترجي في برج العرب بحضور 5000 مشجع
الأحد 08/يوليه/2018 - 04:00 ص
عمر عبد العزيز
كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن المباراة الأولى التي ستجمع بين زعيم الثغر والترجي التونسي بالبطولة العربية، ستقام يوم 9 من أغسطس القادم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وقال مصيلحي في تصريحاته خلال مكالمة هاتفية لبرنامج
"مع شوبير" علي فضائية "صدى البلد": "جماهير الاتحاد ترغب
في إقامة المباراة علي ملعب الإتحاد، وتواصلت مع ثروت سويلم بخصوص ذلك".
وأضاف: "أحب أن يكون جمهوري سعيد، ووافقت على حضور
5000 مشجع لمؤازرة زعيم الثغر، وأتمنى أن تقام المباراة على ملعب الإسكندرية بحضور
10000 مشجع".
وواصل: "سنعمل مباراة تكريمية للمتوفي محمد سلام، من
أجل تقديم شئ جيد لأسرة الفقيد في المستقبل".