خبير: هذه هي خطورة خروج الآثار في المعارض الخارجية



وأضاف "البنا" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، السبت، أن الأثار تتكسر عندما يتم نقلها وهناك 17 عصا خشبية مطلية بالذهب لتوت عنخ أمون تكسرت، موضحا أن هناك قطاع ذهبي ليس له مثيل في العالم، وتم عرضه في معرض موناكو.



وتابع أستاذ المواقع الأثرية، أن العديد من الطرق الأخرى للترويج للسياحة دون خروج الأثار خارج مصر، موضحا أن الإعداد للمعرض الخارجي يستمر ستة أشهر لربط الأثار وتجميعها، وحوالي 6 آخرين لكي يتم فك الآثار مرة أخرى، مشددا على أن هناك مخطط إجرامي من مافيا عالمية لسرقة الآثار.

قال عبدالفتاح البنا، أستاذ المواقع الأثرية بكلية الأثار جامعة القاهرة، إنه يعارض بشدة خروج الأثار المصرية إلى المتاحف الخارجية، لافتا إلى وجود بعض الأثار المتفردة خرجت، مثل تمثالي "يويا وتويا"، أجداد توت عنخ أمون.