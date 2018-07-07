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موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2018

الأحد 08/يوليه/2018 - 03:22 ص
موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2018
كأس العالم
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أحمد عصام
 

 

 

يواجه الخاسر من مباراة منتخبي فرنسا وبلجيكا، مع الخاسر من منتخبي كرواتيا وانجلترا، يوم الأحد 15 يوليو في الرابعة مساءً، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية، عن إذاعة مباريات كأس العالم عبر باقة قنواتها الجديدة Max HD على قمر النايل سات، وقمر السهيل سات.

 

ويلتقي منتخب فرنسا، نظيره منتخب بلجيكا، يوم الثلاثاء القادم في الثامنة مساءً، في إطار منافسات دور النصف نهائي من المونديال.

 

بينما يسعى منتخب انجلترا للعودة مرة أخرى لمنصات التتويج، عندما يلاقي منتخب كرواتيا، يوم الأربعاء القادم في 8 مساءً، ضمن منافسات دور النصف نهائي الأخر من بطولة كأس العالم.

 

كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم على موقع الفجر الرياضي.

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