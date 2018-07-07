موعد مشاهدة نهائي بطولة كأس العالم في روسيا 2018

يلتقي الفائز من مباراة منتخبي فرنسا وبلجيكا، مع الفائز من منتخبي كرواتيا وانجلترا، يوم الأحد 15 يوليو في الخامسة مساءً، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية، عن إذاعة مباريات كأس العالم عبر باقة قنواتها الجديدة Max HD على قمر النايل سات، وقمر السهيل سات.

ويواجه منتخب فرنسا، نظيره منتخب بلجيكا، يوم الثلاثاء القادم في الثامنة مساءً، في إطار منافسات دور النصف نهائي من المونديال.