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موعد مشاهدة نهائي بطولة كأس العالم في روسيا 2018

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:58 ص
موعد مشاهدة نهائي بطولة كأس العالم في روسيا 2018
كأس العالم
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أحمد عصام
 

 

يلتقي الفائز من مباراة منتخبي فرنسا وبلجيكا، مع الفائز من منتخبي كرواتيا وانجلترا، يوم الأحد 15 يوليو في الخامسة مساءً، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية، عن إذاعة مباريات كأس العالم عبر باقة قنواتها الجديدة Max HD على قمر النايل سات، وقمر السهيل سات.

 

ويواجه منتخب فرنسا، نظيره منتخب بلجيكا، يوم الثلاثاء القادم في الثامنة مساءً، في إطار منافسات دور النصف نهائي من المونديال.

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