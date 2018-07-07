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باحث أثري: سفر تمثال "العجل أبيس" في المعارض الخارجية مخالف للقانون

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:31 ص
باحث أثري: سفر تمثال العجل أبيس في المعارض الخارجية مخالف للقانون
العجل أبيس
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نعيم يوسف
 
قال أسامة نور، الباحث الأثري، إن وزارة الأثار رفضت تركيب كاميرات في الأماكن التابعة لها، كما أنها قامت بتسفير "العجل أبيس"، وهو مخالف للقانون لأنه لا يجب أن يسافر لأنه من القطع النادرة المتفردة، بالإضافة إلى أنه تم ترميمه حديثا، ومع ذلك سافر التمثال لأحد المعارض الخارجية.

وأوضح "نور" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، السبت، أن وزير الأثار افتتح معرض للأثار في متحف "سان لويس"، رغم أن هذا المتحف سرق من مصر قناع أثري يدعى "كا نفر نفر".

وتابع الباحث الأثري، أن وزارة الأثار تعتبر القطع الأثرية ملكية خاصة لها.
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