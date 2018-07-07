مدرب المنتخب السابق: لاعبو روسيا لم يتناولوا المنشطات بالمونديال

أشار هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي ومساعد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حاليًا، إلى أن الأربع منتخبات الموجودين بالمربع الذهبي لمونديال روسيا 2018، لم يكن أحد يتوقع وصولهم لهذه المرحلة.

وقال رمزي في تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "المنتخب البلجيكي يقدم أداءًا ممتازًا على المستوى الهجومي والدفاعي".

وأضاف: "النسخة الحالية من كأس العالم ممتعة، رغم أنني أرى أن متعة البطولة تناقصت تدريجيًا منذ مونديال 1998".

وواصل: "الاهتمام بالقدرات البدنية عند اللاعبين صارت أهمية قصوى، ولا أعتقد أن لاعبو منتخب روسيا تناولوا منشطات كما يثار".

وتابع: "الاهتمام بالجانب البدني مع الجانب الفني في هذه الفترة صار من المدارس الفنية بكرة القدم، وتهدف للمحافظة على توازن الأداء لدي كل لاعب".