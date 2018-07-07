سكولز: جوارديولا له تأثير كبير على طريقة لعب المنتخب الإنجليزي
الأحد 08/يوليه/2018 - 02:24 ص
منى العوضي
أكد بول سكولز، نجم انجلترا ومانشستر يونايتد السابق، أن
بيب جوارديولا له تأثير كبير على طريقة لعب منتخب بلاده في كأس العالم.
وقال سكولز، عبر تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أن بيب له
تأثير بلا شك خصوصا مع طريقة لعب الثلاث مدافعين في الخلف بجانب الحارس أيضا".
وتابع: "لا أظن أن جاريث أراد أن يجعل من ذلك سرا، هو
ذهب إلى جوارديولا وأراد أن يعرف كيف يقدم ذلك النوع من اللعب".
وواصل: "أنا كمشجع انجليزي ولاعب كرة قدم سابق أود أن
أرى طريقة لعب ممتعة للمنتخب الذي انتمي له".
واختتم: "أسبانيا تلعب أفضل طريقة لكرة القدم ونانشستر
أيضا نفس الأمر في الموسم الماضي لماذا لا نجرب نسخ ذلك النوع من اللعب".