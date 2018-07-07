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سكولز: جوارديولا له تأثير كبير على طريقة لعب المنتخب الإنجليزي

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:24 ص
سكولز: جوارديولا له تأثير كبير على طريقة لعب المنتخب الإنجليزي
جوارديولا
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منى العوضي
 

 

أكد بول سكولز، نجم انجلترا ومانشستر يونايتد السابق، أن بيب جوارديولا له تأثير كبير على طريقة لعب منتخب بلاده في كأس العالم.

 

وقال سكولز، عبر تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أن بيب له تأثير بلا شك خصوصا مع طريقة لعب الثلاث مدافعين في الخلف بجانب الحارس أيضا".

 

وتابع: "لا أظن أن جاريث أراد أن يجعل من ذلك سرا، هو ذهب إلى جوارديولا وأراد أن يعرف كيف يقدم ذلك النوع من اللعب".

 

وواصل: "أنا كمشجع انجليزي ولاعب كرة قدم سابق أود أن أرى طريقة لعب ممتعة للمنتخب الذي انتمي له".

 

واختتم: "أسبانيا تلعب أفضل طريقة لكرة القدم ونانشستر أيضا نفس الأمر في الموسم الماضي لماذا لا نجرب نسخ ذلك النوع من اللعب".

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