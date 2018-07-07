سكولز: جوارديولا له تأثير كبير على طريقة لعب المنتخب الإنجليزي

أكد بول سكولز، نجم انجلترا ومانشستر يونايتد السابق، أن بيب جوارديولا له تأثير كبير على طريقة لعب منتخب بلاده في كأس العالم.

وقال سكولز، عبر تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أن بيب له تأثير بلا شك خصوصا مع طريقة لعب الثلاث مدافعين في الخلف بجانب الحارس أيضا".

وتابع: "لا أظن أن جاريث أراد أن يجعل من ذلك سرا، هو ذهب إلى جوارديولا وأراد أن يعرف كيف يقدم ذلك النوع من اللعب".

وواصل: "أنا كمشجع انجليزي ولاعب كرة قدم سابق أود أن أرى طريقة لعب ممتعة للمنتخب الذي انتمي له".

واختتم: "أسبانيا تلعب أفضل طريقة لكرة القدم ونانشستر أيضا نفس الأمر في الموسم الماضي لماذا لا نجرب نسخ ذلك النوع من اللعب".