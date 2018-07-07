فتحي عبد الوهاب يلتقط سيلفي مع محمد علي رزق وعروسه بطريقته الخاصة (فيديو)

رصدت عدسة "الفجر الفني" مشاهد للفنان فتحي عبد الوهاب، أثناء إلتقاطه سيلفي على طريقته الخاصة مع العروسين محمد علي رزق وسارة فهيم في حفل زفافهما.





وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد السقا وماجد المصري وإدوارد وصبري فواز وأشرف زكي وسارة الشامي والمخرج أحمد خالد والمخرج تامر حمزة وعدد كبير من نجوم.