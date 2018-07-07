عاجل.. الشاطر: مدرب الجزائر السابق مرشحا بقوة لقيادة الفراعنة

كشف الإعلامي إسلام الشاطر أن وحيد حاليلوزيتش مدرب الجزائر اﻷسبق وأحد مشاهير التدريب بالبوسنة والهرسك، دخل دائرة المرشحين بقوة لخلافة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى السابق للمنتخب، منوها أن هناك خط ساخن من المفاوضات القوية معه لتولى المهمة ليزاحم حاليلوزيتش بقوة الفرنسى رينارد المدير الفني للمغرب.

وأضاف" الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت، أن وحيد حاليلوزيتش مدرب الجزائر اﻷسبق لم يفقد اتحاد الكرة المصرى اﻷمل فى إنهاء صفقة التعاقد معه حتى فى ظل وجود شرط جزائى قيمته 3 ملايين دولار مع الاتحاد المغربى ، وعلى ضوء الرأى النهائى لرينارد سيتحدد موقف خاليلوزيتش.

وتابع: "يلقبون حاليلوزيتش صانع أمجاد الجيل الذهبى للجزائر بمونديال البرازيل 2014 ب"فيلسوف التكتيك"، وهو مدرب له شخصية قوية وتاريخ وباع وسيرة ذاتية مليئة بالإنجازات والأرقام القوية والبطولات مع الأندية والمنتخبات، ولديه دراية كاملة بما يحدث فى إفريقيا ويمتلك تجارب ثرية تؤهله للتعامل مع اللاعب المصري فهو صانع الجيل الذهبى للجزائر كما نجح فى صناعة جيلا رهيبا لكوت ديفوار حقق معه نتائج تاريخية مبهرة.