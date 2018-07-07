5 طرق أمام إنجلترا لهزيمة كرواتيا والتأهل لنهائي المونديال

تأهل أمس، منتخب إنجلترا لدور نصف النهائي على حساب منتخب السويد، كما تأهل منتخب كرواتيا على حساب المنتخب الروسي، ليتواجه بذلك المنتخبان في نصف النهائي.

واستعرض الموقع الإنجليزي "ميرور" 5 طرق للتغلب على منتخب كرواتيا وهي كالآتي:

1- إيقاف لوكا مودريتش من التحكم في رتم المباراة

لاعب ريال مدريد مودريتش بارع في تحريك المباراة والتحكم في رتمها، ولكي يستطيع المنتخب الإنجليزي تحقيق الفوز عليه أن يمنع مودريتش من تأدية هذا الدور الذي يسهله عليه مركزه في خط الوسط.

2-استغلال المساحات

بوجود كلًا من إيفان راكيتيتش ولوكا مودريتش فإن كرواتيا تملك قوة هائلة في نصف الملعب، ولمواجهة ذلك على جناحي إنجلترا أشلي يونج وكيران تريبير العمل على خلق مساحات في نصف الملعب على قدر المستطاع عند الهجمات الإنجليزية.

3-منع المساعدة عن ماندزوكيتش

ماريو ماندزوكيتش لاعب يوفينتوس هو المهاجم الرئيسي لكرواتيا والذي يتمتع بخبرة وذكاء ولياقة عالية، هذا سيكون تحدٍ لكلًا من جون ستونز وهاري ماجواير. وللتقليل من خطورته فيجب على لاعبي إنجلترا منع المساعدة التي يتلقاها ماندزوكيتش من زملائه.

4-يجب على ساوثجيت التحلي بالشغف

يجب على ساوثجيت تقديم كل ما لديه والإقتداء بمدرب كرواتيا زلاتكو داليتش الذي يخرج أفضل ما في لاعبي كرواتيا ويستغل قدرات كل لاعب. داليتش يتحلى بالوطنية والإلتزام وقاد لاعبيه لتخطي العديد من المباريات المهمة وعلى ساوثجيت أن يظهر بما لا يقل عن هذه القوة.

5-اختيار البدلاء بعناية

هذه المباراة يمكن أن تستمر لما بعد الوقت الأصلي لذلك يجب على المدرب ساوثجيت أن يصيب في اختيار البدلاء. ولقد سبق وتلقى ساوثجيت الانتقاد لتبديلاته، والتي كان منها دخول إيريك داير بدلًا من ديلي آلي إلا أن داير أحرز ضربة الفوز أمام كولومبيا وقاد إنجلترا لدور ال 8.