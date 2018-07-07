مستشار وزير المالية: هذه الفئات ينطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية



وأضاف "شعبان" في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة CBC الفضائية، السبت، أن التصرف لا يكون بالبيع فقط، ولكن يمكن أن يكون بالهبة، أو الوصية، أو تقرير حق الانتفاع، ولكن لا يكون الشخص الموهوب له من الأصول أو الفروع، مثل الابن أو الأب أو الزوجة، وإذا وهب شخص لابنه أو زوجته أو أي منهم فليس عليه ضريبة.



وتابع مستشار وزير المالية، أن نزع ملكية العقار، أو منحه للدولة ليس عليه ضريبة أيضًا، أو تقديمه كحصة عينية في شركة مساهمة، ليس عليه ضريبة، بشرط أن يحتفظ بالأسهم لمدة خمس سنوات.



وأوضح أنه إذا كان شخص ما يمتلك عدة ممتلكات وباع أحدها يدفع 2.5%، أما إذا باعها مع بعضها أو وراء بعضها، فهذا يعتبر نشاط تجارة العقارات وسيتم محاسبته على الضريبة بشكل عام.

قال فتحي شعبان، مستشار وزير المالية، إن الفرق بين ضريبة التصرفات العقارية، والضريبة العقارية، هو أن الأولى يتم دفعها عن التصرف في العقار، سواء ببيعه أو هبته لأحد، أما الأخيرة، فهي ضريبة سنوية يتم دفعها مقابل ملكية العقار.