ألا كوشنير تشعل فرح محمد علي رزق (فيديو)





أحيت منذ قليل الراقصة أ لا كوشنير ، حفل زفاف الفنان محمد علي رزق وسارة فهيم باحدى الفنادق الكبرى.



وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد السقا وماجد المصري وإدوارد والفنان والمنتج محمد عبد العزيز والمخرج أحمد خالد والمخرج تامر حمزة.



