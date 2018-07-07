ألا كوشنير تشعل فرح محمد علي رزق (فيديو)
الأحد 08/يوليه/2018 - 01:58 ص
يارا أحمد - تصوير: ولاء غنيم
أحيت منذ قليل الراقصة ألا كوشنير، حفل زفاف الفنان محمد علي رزق وسارة فهيم باحدى الفنادق الكبرى.
وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد السقا وماجد المصري وإدوارد والفنان والمنتج محمد عبد العزيز والمخرج أحمد خالد والمخرج تامر حمزة.
كما حضر الحفل الفنان محمد جمعة والفنان عمرو القاضي والفنان صبري فواز والفنان محمد الشرنوبي وهاجر الشرنوبي وسارة الشامي وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما زفاف دراما خبار الفن حفل الفجر الفني الا كوشنير أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم 2018