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مساعد قطاع الناشئين بالأهلي يزف بشرة سارة للجماهير

الأحد 08/يوليه/2018 - 01:52 ص
مساعد قطاع الناشئين بالأهلي يزف بشرة سارة للجماهير
هاني رمزي
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عمر عبد العزيز
 

أكد هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي ومساعد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حاليًا، أن الكرة المصرية تمتلك عددًا كبيرًا من المواهب المميزة تحتاج للإكتشاف وتنمية القدرات.

 

وقال رمزي في تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "سنقوم بعمل ورش عمل في النادي الأهلي، لوضع الأساليب الأفضل لتنمية مواهب الناشئين، وستتم الاستعانة بخبراء من ألمانيا في هذا الجانب".

 

وأضاف: "لا يجب أن لا يكون في مصر ندرة في مركز من مراكز اللعب، رغم ما تمتلكه الكرة المصرية من المواهب الشابة، وأقرب مثال على ذلك، هو مركز الظهير الأيسر الذي يواجه مشكلة نقص كبيرة".

 

وواصل: "في خلال خمس سنوات سنحاول حل كل المشكلات، التي يواجهها اللاعب الشاب حتى يصل لقمة مستواه الفني بكل إحترافية".

 

وتابع: "سنعمل على توحيد طريقة اللعب الخاصة بكل فرق النادي الأهلي، بداية من فريق 1997 حتى الفريق الأول، وذلك بالتنسيق مع محمد يوسف مدير الكرة بالفريق الأول للأهلي".

 

 

المزيد عن: هاني رمزي قطاع الناشئين رياضة الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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