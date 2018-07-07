خبير: يجب وقف مافيا الآثار التي تعمل على الأراضي المصرية



وأضاف "البنا" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، السبت، أن السلطات الإيطالية كشفت عن تورط أحد الدبلوماسيين، ثم خرجت وزارة الخارجية المصرية وأعلنت أنه ليس دبلوماسيا مصريا، مشددًا على ضرورة وقف مافيا الآثار التي تعمل على الأراضي المصرية من الداخل أولا.



وتابع أستاذ المواقع الأثرية، أن مدير عام الأثار ترأس لجنة وسافر بناء على طلب من النائب العام إلى إيطاليا لفحص هذه القطع الأثرية، موضحا أنه مكث هناك 24 ساعة فقط، وهذه مدة ليست كافية للفحص.



وأشار إلى أنهم قالوا إن القطع الأثرية الكبيرة هي 118 قطعة فقط، والباقي عملات "مصدية"، مشددا على أن القضية مازالت غامضة، وقالوا إنه ليس كلها أثار مصرية، متسائلا: "هل أصبحت مصر محطة ترانزيت للتهريب الدولي ويتم تجميع أثار من الدول المحيطة ثم يتم تهريبها من الأراضي المصرية؟"، مؤكدا أن هذا كلام غير موزون.

قال عبدالفتاح البنا، أستاذ المواقع الأثرية بكلية الأثار جامعة القاهرة، إنه منذ فترة قليلة تم تهريب غطاء تابوت أثري إلى الكويت، وتم ضبطه من اللطات الكويتية، وبعد 20 يوم تم تهريب 23 ألف و700 قطعة أثرية في حاوية إلى إيطاليا وضبطتها السلطات الإيطالية.