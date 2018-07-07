نادين الراسي بالبكيني تغطي جسدها بالعلم البرازيلي (صورة)













أثارت الممثلة اللبنانية نادين الراسي ضجة كبيرة عبر فيسبوك بعدما غيّرت صورتها على صفحتها الرسمية.وفي التفاصيل، فقد اختارت الراسي تشجيع منتخب البرازيل في كأس العالم لكرة القدم، من خلال صورة لها مغطية جسمها بالعلم البرازيلي.هذه الصورة التي نشرتها منذ ساعات قليلة فقط نالت أكثر من 5700 ردّة فعل على فيسبوك فضلاً عن التعليقات الكثيرة.