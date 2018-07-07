خروج هياتم من العناية المركزة وآخر تطورات وضعها الصحي

كشفت أحد المصادر المقربة من الفنانة هياتم عن استقرار وضعها الصحي بشكل ملحوظ ومن المقرر نقلها من غرفة العناية المركزة الى غرفتها الخاصة باحدى المستشفيات بمنطقة الدقي وكانت الفنانة هياتم تدهورت صحتها بالفترة الاخيرة ومعاناتها بارتفاع شديد في درجة الحرارة .

استقرار الوضع الصحي للفنانة هياتم

حيث ذكرت سامية شقيقة الفنانة هياتم لاحد المواقع أن شقيقتها كانت تعاني منذ فترة كبيرة من سرطان القولون منذ سنوات، وخضعت للعلاج بشكل مستمر وقامت بإجراء أكثر من جراحة لإزالة الورم كما اكدت على أن شقيقتها متواجدة منذ شهر تقريبا داخل المستشفى لمعاناتها من ارتفاع شديد في درجة حرارتها.





مؤكدة على تواجدها معها ومرافقتها حتى تتحسن حالتها الصحية وتابعت أن الاطباء مازالوا عاجزين عن معرفة السبب وراء ارتفاع درجة حرارتها بهذا الشكل، كما حرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين على زيارة الفنانة والاطمئنان على وضعها الصحي داخل المستشفى من قيل الفريق المعالج لها وطلب من ادارة المستشفى متابعة حالتها الصحية اول بأول.