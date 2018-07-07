بعضها سيصدمك.. مهن النجوم قبل الشهرة !





عمل المطرب الشعبي "شعبان عبد الرحيم" مكوجي في قريته قبل دخول مجال الغناء، بينما عملت الفنانة "غادة إبراهيم" كبائعة في محلات والدها في الإسكندرية.





وعمل الفنان الراحل "كمال الشناوي" عمل مدرسا للرسم قبل التحاقه بالفن واشتغل الفنان "محمود مرسي" مدرسًا للفلسفة في المدارس الثانوية.





والتحق الفنان الراحل "فريد شوقي" في بداية شبابه بأحد الوظائف بمصلحة المساحة، بينما عمل "توفيق الدقن" موظفا في السكك الحديدية وهو لا يزال طالبا ليساعد أسرته، كما عمل كاتب مخالفات في النيابة بالمنيا.





عمل "عبد الحليم حافظ" معلما للموسيقى قبل تفرغه للفن، وعملت شيرويت مصطفى الشهيرة باسم "ليلى طاهر" مذيعة في التلفزيون المصري، فيما اشتغل الفنان الراحل "خالد صالح" في التجارة قبل تفرغه للفن.



































