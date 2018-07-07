"الكهرباء": رصد مليار جنيه لتحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية



وأضاف "حمزة"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن هناك مشكلة في التعدي على أعمدة الإنارة وسرقتها، وتركها مفتوحة، ما يتسبب في الأذى للناس.



وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه بالنسبة للخطوط الهوائية التي تشكل خطرا أيضا، تم التنسيق مع وزارة التخطيط ورصد مليار جنيه، لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، لإزالة الخطورة على المواطنين.



وشدد على أن هناك خطة شاملة لتغيير كل الكابلات والمحولات والأعمدة التي تشكل خطورة على المواطنين، ويتم حاليا مراجعتها وتحويلها إلى أماكن معزولة بطريقة هندسية صحيحة لتكون محكمة الغلق.



ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للخطوط الهوائية في شهر مايو، وهناك مرحلة أخرى لاحقة.

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن المسؤولية المباشرة عن أعمدة الإنارة تخص الأحياء، ولديهم من الإدارات والآليات لمراجعة صلاحية الأعمدة.