الشاطر: بيراميدز يطلب ضم نجم الزمالك بـ90 مليون جنيه

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن دخول مسئولي نادى الأهرام "بيراميدز" في مفاوضات جادة مع مسئولي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب محمود عبد العزيز "زيزو" على سبيل الإعارة أو البيع النهائي بـ"90 مليون جنيه ".

وأضاف " الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء السبت أن عرض بيراميدز للحصول على اللاعب محمود عبد العزيز كبديل عن اللاعب طارق حامد، والذي رحب رئيس الزمالك بالعرض بعد أخذ رأى المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان جروس بالموافقة على بيع اللاعب.