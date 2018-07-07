كان أحد معجبيها قبل الزواج.. قصة حب أحلام وزوجها

تعرفا لأول مرة على بعضهما البعض في بيروت حيث كان مبارك الهاجري بطل قطر في الراليات وكانت أحلام تشق طريقها وتحقق نجاحات على الساحة الغنائية خاصة في منطقة الخليج





كان مبارك الهاجري أحد المعجبين بأحلام وحكت أنه ناداها في أحد حفلاتها التي حضرها وحين ذهبت إليه وجدته يحتفظ بصورة لها داخل محفظته.





نشأت بينهما قصة حب قوية للغاية تكللت بالزواج عام 2003 في بيروت وقضيا شهر العسل في لبنان.





رفضت عائلة مبارك الهاجري زواجه من أحلامها لكونها فنانة خاصة أنه كان متزوجًا من ابنة عمه ولديه ابن يبلغ الـ 18 عامًا لكنه أصر على الزواج منها لشدة حبه لها







