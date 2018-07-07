إحباط تهريب 10 كيلو من مخدر الآيس بمطار القاهرة (صور)

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى بالتنسيق مع إدارة مباحث المخدرات من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس الممنوع حيازته أو تصديره أو إستيراده أو تداوله طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته.



,أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوانزو (الصين)، تم الاشتباه فى 3 ركاب قادمين من الصين.



وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بهم تبين وجود أكياس مأكولات محفوظة مغلقة بتغليف المصنع لا يتناسب وزنها الطبيعي مع الوزن المدون علي العبوة كما تلاحظ أن الملمس الخارجي يختلف من عبوة لأخرى من ناحية الصلابة والليونة رغم تطابق الغلاف.



وبفتح العبوات تبين وجود 10 كيلوجرام من مخدر "آيس" بداخلها.



قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.