نجم الزمالك: على اتحاد الكرة أن يعترف بأخطائه

صرح أشرف قاسم نجم الزمالك السابق بأنه يجب على اتحاد الكرة الاعتراف بأخطائهم في الفترة الأخيرة، كما أنه فضل المدرب الأجنبي لقيادة المنتخب.

وقال قاسم في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: " يجب على اتحاد الكرة أن يعترف بالأخطاء التي فعلوها مؤخرًا تحديدًا في كأس العالم".

واختتم قاسم تصريحاته قائلاً: "أفضل التعاقد مع مدرب أجنبي لتدريب المنتخب وأن يضع اتحاد الكرة له شرط أن يقود المنتخب لنهائي أمم أفريقيا 2019".