عاجل.. رد فعل قوي من بريزينتيشن ضد اتحاد الكرة بسبب فضيحة المونديال

كشف الإعلامي إسلام الشاطر أن شركة بريزينتيشن سبورت برئاسة محمد كامل، أرسلت لاتحاد الكرة مذكرة أعدها عمرو وهبي المدير التنفيذي للشركة، تطالب بتوقيع غرامة على المتسبب فى إهدار الحقوق التجارية للمنتخب وهذه الغرامة ستكون خيالية.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "أكسترا تايم" المذاع على قناة اكستر نيوز، مساء السبت، أنه بعد ضياع حقوق الشركة الراعية للاتحاد المصري، والتي شرعت في تقديم مذكرة للاتحاد وتوقيع غرامة كبيرة عليه، حفاظا على حقوقها، خاصة وأنها ملتزمة بكافة ما يطلبه الاتحاد وقدمت حلولا فورية لأزمات وعقبات كثيرة واجهت المنتخب خلال مسيرته بالتصفيات التى أهلت المنتخب لمونديال روسيا ولنهائيات إفريقيا 2017، وكذلك فى نهائيات إفريقيا التى أقيمت في الجابون " الكان 2017 "، أما الإدارى فتهمته تتمثل فى تسهيله مهمة هؤلاء اللاعبين دون ردعهم أو محاسبتهم إلى جانب تركه لمعسكر المنتخب فى بعض الأوقات المهمة والعصيبة وتفرغه ﻷمور أخرى خارجية منها حضوره لاحتفالية فنان كبير فى مدينة سان بطرس برج.

وتابع: "الاتجاه الحالي يسير فى طريق إيقاف لاعب من الستة ولفت نظر اﻵخرين إلى جانب الاستغناء عن الإداري برحيل الجهاز الفني بالكامل ".