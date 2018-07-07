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نائب يقدم مشروعا لتحويل الشهر العقاري لهيئة مستقلة: "عشان راحة المواطن"

الأحد 08/يوليه/2018 - 02:48 ص
نائب يقدم مشروعا لتحويل الشهر العقاري لهيئة مستقلة: عشان راحة المواطن
عضو مجلس النواب محمد صدقي
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نعيم يوسف
 
قال محمد صدقي، عضو مجلس النواب، صاحب مشروع قانون الملكية العقارية، إنه قدم القانون لتصبح هيئة الشهر العقاري مستقلة، من أجل حل شكاوى المواطنين.

وأضاف "صدقي"، في تصريحات تلفزيونية، السبت، أن الهيئة تتبع وزارة العدل، موضحا أن الموظفين يتعبون ولا يجدون التقدير المناسب، وعند تحويلها لهيئة مستقلة لن تعود إلى وزارة العدل في شيء، مثل تحويل قناة السويس إلى هيئة، والأوقاف أيضا.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه بعد تحويله إلى هيئة سيكون عملها مستقل "عشان راحة المواطن"، موضحا أن الوزارة تتكسب من وراء الهيئة، وهو بالنسبة لهم "كنز فلوس" -حسب تعبيره-.
المزيد عن: وزارة العدل مشروع قانون مجلس النواب الشهر العقاري
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