عرض فيلمي "ليانا" و"جبل البنات" بنادي السينما الإفريقية (صور)





يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، في السابعة مساء اليوم السبت، الفيلم التسجيلي "ليانا" من دولة سويزلاند، والفيلم الروائي القصير "جبل البنات" للمخرجة شيرين عاطف، وأعقب العزض ندوة لمناقشة الفيلمين مع الحضور.









وشهد العرض حضور المخرجة شيرين عاطف، والمخرجة عزة الحسيني، والفنان عبدالرحيم حسن، والناقد سيد فؤاد، والناقد عبدالخالق فاروق، والمخرج الشاب شريف البنداري، ولفيف من الفنانين وجمهور السينما.









وتدور أحداث فيلم "جبل البنات" عن قصة واقعية حول أختين من البدو تهربان تمردًا على العادات والتقاليد بتزويجهم قهرًا وتخوض الأختان رحلة من أجل الحرية، وكان الفيلم من ضمن الأفلام المتسابقة في الدورة السابعة من مهرجان الأقصر مارس 2018.







