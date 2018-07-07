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شاهد.. "رانيا" حصلت على امتياز بكلية الإعلام وجامعة بني سويف اختارت خريجة آداب بدلا منها (فيديو)

الأحد 08/يوليه/2018 - 03:18 ص
شاهد.. رانيا حصلت على امتياز بكلية الإعلام وجامعة بني سويف اختارت خريجة آداب بدلا منها (فيديو)
رانيا مطراوى
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كساب أحمد
 
قالت رانيا مطراوى، خريجة كلية الإعلام بجامعة سويف، إنها تخرجت من كلية الإعلام عام 2017 بتقدير امتياز، وكانت تنتظر التعيين بالكلية، لافتًا إلى أنها كانت تنتظر التعيين فى شهر اكتوبر الماضي، إلا أنها فوجئت بتبديل اسمها باسم طالبة تخرجت في كلية الآداب قسم الصحافة عام 2016 بتقدير جيد جدا.

وأضافت "مطراوي"، خلال تقرير مذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أنها توجهت إلى عميد كلية الإعلام، فكان رده أن كلية الآداب هى التى قامت بتعيينها ومن ثم حولها إلى قسم الصحافة بكلية الإعلام بعد غلقه فى كلية الآداب.

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