"صحة المنوفية" ترد على واقعة بتر يد طفلة بسبب الإهمال في المستشفى



وأشار "الحفناوي" في تصريحات تلفزيونية، السبت، إلى أنهم أرسلوها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، فأكدوا أنها تحتاج لبتر في اليد، موضحا أن الممرضة "أشطر واحدة في المستشفى"، ولذلك أتوا بها لتركيب "الكانيولا"، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.



ولفت إلى أنه سيتم التحقيق مع الجميع، من أول رئيس قسم الأطفال، والأطباء والممرضين لأنهم لم يفحصوا الحالة بسرعة بعد حدوث تورم في يد الطفلة، مؤكدًا أن هناك "خطأ طبي"، وتم إحالة الجميع للتحقيق، بالإضافة لتحقيق النيابة.

علق الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على واقعة بتر يد الطفلة "سلمى" بسبب الإهمال التي تعرضت له في المستشفى، قائلا إنها دخلت المستشفى وكانت تعاني من تشنجات وارتفاع في درجة الحرارة، وتم حجزها في المستشفى، ثم جاءت ممرضة ووضعت لها "كانيولا" في يدها، ولكن دخلت في الشريان مباشرة فحدث فيه تجلط، أو حدث فيه نزيف.