علياء الشمري تفاجئ عبد الله بالخير بطلب يده للزواج على الهواء (فيديو)
الأحد 08/يوليه/2018 - 12:40 ص
دائمًا ما يثار الجدل حول حياة الفنان الإماراتي عبد الله بالخير ولاسيما ما يتعلق بتصريحاته التي تأتي إنطلاقًا من عفويته المعهودة والتي تأخذ على محمل الجدّ.
ومؤخراً قامت الإعلامية الإماراتية علياء الشمري خلال استضافتهما في برنامج "أصداء العالم" الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الآغابأخذ المبادرة وممازحة بالخير على الهواء مباشرة وطلب يده للزواج.
وتجاوب بالخير معها بعفوية موافقًا مع إبتسامته المعهودة والمميّزة.
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